Стало відомим місце проведення першого матчу України у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Визначилося місце проведення першого поєдинку збірної України проти збірної Португалії у відбірному циклі чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт португальської федерації футболу.
Стартовий матч у відборі до Євро-2020 проти збірної України чемпіони Європи проведуть 22 березня 2019 року в Лісабоні на домашньому стадіоні ФК “Бенфіка” — “Да Луш”. Старт баталії призначений на 19:45 за місцевим часом (21:45 — за київським).
Крім того, на головній арені країни португальці також прийматимуть команду Сербії — 25 березня.
Примітно, що стадіон “Да Луш” має чотири зірки УЄФА, входить до списку 25-ти найбільших арен Європи та вміщує 65 400 глядачів. У 2014 році арена приймала фінал Ліги чемпіонів, в якому “Реал” переміг “Атлетіко” 4:1.
Додамо, крім Португалії українська команда буде боротися зі збірними Сербії, Литви та Люксембургу.
Нагадаємо, Президент Федерації футболу Литви Томач Данілявічюс, збірна якої стала суперником української національної команди у відборі до Євро-2020, прокоментував результати жеребкування.
“У нашої збірної дуже сильні суперники”, — заявив він.