Стало известно место проведения первого матча Украина в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Определилось место проведения первого поединка сборной Украины против сборной Португалии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт португальской федерации футбола.
Стартовый матч в отборе к Евро-2020 против сборной Украины чемпионы Европы проведут 22 марта 2019 в Лиссабоне на домашнем стадионе ФК “Бенфика” — “Да Луш”. Старт баталии назначен на 19:45 по местному времени (21:45 — по киевскому).
Кроме того, на главной арене страны португальцы также будут принимать команду Сербии 25 марта.
Примечательно, что стадион “Да Луш” имеет четыре звезды УЕФА, входит в список 25-ти крупнейших арен Европы и вмещает 65 400 зрителей. В 2014 году арена принимала финал Лиги чемпионов, в котором “Реал” победил “Атлетико” 4:1.
Добавим, кроме Португалии украинская команда будет бороться со сборными Сербии, Литвы и Люксембурга.
Напомним, Президент Федерации футбола Литвы Томач Данилявичюс, сборная которой стала соперником украинской национальной команды в отборе к Евро-2020, прокомментировал результаты жеребьевки.
“У нашей сборной очень сильные соперники”, — заявил он.