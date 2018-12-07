Стало известно место проведения первого матча Украина в отборе на Евро-2020

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 2794 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 88621 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 196996 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 151118 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 217586 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259474 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216469 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248401 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208605 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 493617 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 10077 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 7624 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 11594 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 13045 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 16370 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 272288 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 247674 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 333228 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 493617 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 584671 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36213 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 217586 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81914 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78072 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83534 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Стало известно место проведения первого матча Украина в отборе на Евро-2020

Киев • УНН

 • 9069 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Определилось место проведения первого поединка сборной Украины против сборной Португалии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт португальской федерации футбола.

Стало известно место проведения первого матча Украина в отборе на Евро-2020

Стартовый матч в отборе к Евро-2020 против сборной Украины чемпионы Европы проведут 22 марта 2019 в Лиссабоне на домашнем стадионе ФК “Бенфика” — “Да Луш”. Старт баталии назначен на 19:45 по местному времени (21:45 — по киевскому).

Кроме того, на главной арене страны португальцы также будут принимать команду Сербии 25 марта.

Примечательно, что стадион “Да Луш” имеет четыре звезды УЕФА, входит в список 25-ти крупнейших арен Европы и вмещает 65 400 зрителей. В 2014 году арена принимала финал Лиги чемпионов, в котором “Реал” победил “Атлетико” 4:1.

Добавим, кроме Португалии украинская команда будет бороться со сборными Сербии, Литвы и Люксембурга.

Напомним, Президент Федерации футбола Литвы Томач Данилявичюс, сборная которой стала соперником украинской национальной команды в отборе к Евро-2020, прокомментировал результаты жеребьевки.

“У нашей сборной очень сильные соперники”, — заявил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,911.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13