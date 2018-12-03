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Суперник назвав збірну України однією із найсильніших команд Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Федерації футболу Литви Томач Данілявічюс, збірна якої стала суперником української національної команди у відборі до Євро-2020, прокоментував результати сьогоднішнього жеребкування, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

“У нашої збірної дуже сильні суперники. Португалія, Україна та Сербія посіли перші місця у своїх групах у Лізі націй. Факт участі збірної України у двох останніх Євро демонструє, що ця команда належить до групи найсильніших на континенті”, — повідомив Данілявічюс офіційний сайт литовської федерації футболу.

Відзначимо, що крім України та Сербії у групі В відбіркового циклу до Євро-202 стануть команди Португалії, Сербії та Люксембургу.

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