Соперник назвал сборную Украины одной из сильнейших команд Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Федерации футбола Литвы Томач Данилявичюс, сборная которой стала соперником украинской национальной команды в отборе к Евро-2020, прокомментировал результаты сегодняшней жеребьевки, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
“В нашей сборной очень сильные соперники. Португалия, Украина и Сербия заняли первые места в своих группах в Лиге наций. Факт участия сборной Украины в двух последних Евро демонстрирует, что эта команда входит в группу сильнейших на континенте”, — сообщил Данилявичюс официальный сайт литовской федерации футбола.
Отметим, что кроме Украины и Сербии в группе В отборочного цикла к Евро-202 станут команды Португалии, Сербии и Люксембурга.