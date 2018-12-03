Соперник назвал сборную Украины одной из сильнейших команд Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84235 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138493 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132374 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164601 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Соперник назвал сборную Украины одной из сильнейших команд Европы

Соперник назвал сборную Украины одной из сильнейших команд Европы

Киев  •  УНН

 • 11213 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Федерации футбола Литвы Томач Данилявичюс, сборная которой стала соперником украинской национальной команды в отборе к Евро-2020, прокомментировал результаты сегодняшней жеребьевки, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

“В нашей сборной очень сильные соперники. Португалия, Украина и Сербия заняли первые места в своих группах в Лиге наций. Факт участия сборной Украины в двух последних Евро демонстрирует, что эта команда входит в группу сильнейших на континенте”, — сообщил Данилявичюс официальный сайт литовской федерации футбола.

Отметим, что кроме Украины и Сербии в группе В отборочного цикла к Евро-202 станут команды Португалии, Сербии и Люксембурга.

Украинские Национальные Новости

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