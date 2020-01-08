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Стали відомі причини падіння двох дівчат із багатоповерхівки у Луцьку

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У Луцьку одна із дівчат жартома перехилялася через перила, не втрималася та впала. Інша намагалася її врятувати та теж впала. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.

“Попередньо встановлено, що дівчата, перебуваючи у квартирі, котра розташована на сьомому поверсі багатоповерхівки, вийшли на балкон. Після чого одна із дівчат, жартуючи, почала перехилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралася та випала вслід за нею. У результаті одна неповнолітня загинула, інша перебуває у тяжкому стані в реанімації”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку з 7-го поверху багатоповерхівки випало двоє 15-річних дівчат. Внаслідок інциденту одна дівчина загинула, інша знаходиться у реанімації.

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