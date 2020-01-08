Стали известны причины падения двух девушек из многоэтажки в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Луцке одна из девушек в шутку перегибалась через перила, не удержалась и упала. Другая пыталась ее спасти и тоже упала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
"Предварительно установлено, что девушки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней. В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сказано в сообщении.
Напомним, в Луцке с 7-го этажа многоэтажки выпали две 15-летних девушки. В результате инцидента одна девушка погибла, другая находится в реанимации.