Стали відомі подробиці смерті російського найманця в українській колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Причиною смерті російського найманця Валерія Іванова, який два тижні тому помер у Дрогобицькій колонії, що на Львівщині, стало падіння з драбини. Про це повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає УНН.
“9 грудня Валерій Іванов перебуваючи у кімнаті відпочинку для ув’язнених вирішив закрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався та впав на спину. Потиличною частиною голови він вдарився об смітник, внаслідок чого настала смерть”, — йдеться у повідомленні.
Зазначають, що слідчі дії тривають. Остаточні результати судмедекспертизи очікуються через місяць. За фактом смерті Іванова прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, у Дрогобицькій колонії, яка розташована у Львівській області, два тижні тому, через нещасний випадок, помер засуджений до 12 років позбавлення волі російський найманець Валерій Іванов.
Як повідомляв УНН, тіло російського найманця Валерія Іванова, який два тижні тому помер у Дрогобицькій колонії, що на Львівщині, захотіли забрати представники ОРДЛО під час засідання ТКГ у Мінську.