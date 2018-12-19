Бойовики хочуть забрати тіло російського найманця, який помер в колонії на Львівщині

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Тіло російського найманця Валерія Іванова, який два тижні тому помер у Дрогобицькій колонії, що на Львівщині, захотіли забрати представники ОРДЛО під час засідання ТКГ у Мінську. Про це написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.