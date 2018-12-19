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Бойовики хочуть забрати тіло російського найманця, який помер в колонії на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Тіло російського найманця Валерія Іванова, який два тижні тому помер у Дрогобицькій колонії, що на Львівщині, захотіли забрати представники ОРДЛО під час засідання ТКГ у Мінську. Про це написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

Бойовики хочуть забрати тіло російського найманця, який помер в колонії на Львівщині

“Росія кинула своїх громадян. Вже 9 місяців вони відмовляються їх забирати. Цинізм, але сьогодні, в Мінську, навіть тіло цього померлого захотіли забрати представники ОРДЛО, а не консули РФ.... Хоч всі відповідні українські служби відразу поінформували про смерть громадянина РФ консулів і запропонували негайно зв‘язатися з рідними, аби ті забрали тіло”, — написала Геращенко.

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Вона наголосила, що Іванов міг бути помилуваний ще весною і вже давно бути в Росії, якби РФ дала відповідь на пропозицію України забрати своїх 23 засуджених в обмін на українців-політв’язнів Кремля.

“РФ і сьогодні відмовилася забирати своїх громадян. Відмовилася і від живих, і від мертвих, і від зниклих безвісти”, — додала нардеп.

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Як повідомляв УНН, у Дрогобицькій колонії, яка розташована у Львівській області, два тижні тому через нещасний випадок помер засуджений до 12 років позбавлення волі російський найманець Валерій Іванов.

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