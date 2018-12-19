Стали известны подробности смерти российского наемника в украинской колонии

“9 декабря Валерий Иванов находясь в комнате отдыха для заключенных решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об мусорник, в результате чего наступила смерть”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что следственные действия продолжаются. Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц. По факту смерти Иванова прокуратурой открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК с пометкой “несчастный случай”.

Напомним, в Дрогобычской колонии, расположенной во Львовской области, две недели назад в результате несчастного случая умер приговоренный к 12 годам лишения свободы российский наемник Валерий Иванов.

Как сообщал УНН, тело российского наемника Валерия Иванова, который две недели назад умер в Дрогобычской колонии на Львовщине, захотели забрать представители ОРДЛО во время заседания ТКГ в Минске.