Стала відомою володарка титулу "Міс світу 2019"

Друге місце дісталося француженці Офелі Мезіно, третє — представниці Індії Суман Ратансінгх Рао.

Новій володарці корони “Міс світу” 23 року. Вона вивчає психологію і фемінологію в Університеті штату Флорида (США). Серед її хобі: кулінарія, волонтерство, ведення відеоблогу і спів. Саме останнє захоплення допомогло Сінгх здобути перемогу у конкурсі талантів, що відкрило їй прямий шлях до півфіналу. Ямайська конкурсантка, яка може похвалитися вмінням співати оперні арії, виконала для журі та глядачів знамениту пісню американки Вітні Х’юстон (1963-2012) “I have nothing” (“У мене нічого немає”).

“Мені здається, що на цій сцені я уявляю щось особливе — покоління жінок, які прагнуть змінити світ. Не можу сказати, що я чимось виділяюся серед інших конкурсанток, але моя відмінна риса — це моя пристрасть допомагати іншим жінкам і робити все для того, щоб у них були ті ж можливості, які були у мене ”, - сказала Сінгх, відповідаючи на питання британського телеведучого і члена журі конкурсу Пірса Моргана про те, чому саме вона заслуговує на перемогу.

Найстаріший в світі конкурс краси в цьому році повернувся в британську столицю, де в 1951 році була коронована перша “міс світу” — шведська модель Кіккі Хоканссон (1929-2011). Ювілейний 70-й конкурс “Міс світу” в наступному році буде приймати Таїланд. Як заявляють організатори “Міс світу”, мета конкурсу — “підтримання миру на всій планеті, створення образу видатної жінки і надання підтримки дітям, які страждають від голоду і різних захворювань”.

Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU

— Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019

Варто додати, що нещодавно новою міс Всесвіт стала представниця ПАР.