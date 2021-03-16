Стадіону “Арена Львів” хочуть присвоїти ім’я Степана Бандери

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За інформацією прес-служби Львівської ОДА, під час сесії, 16 березня, депутати висловили ініціативу перейменувати стадіон “Арена Львів” на “Стадіон імені Степана Бандери”. Звернення внесене в порядок денний засідання облради і до кінця дня його розглянуть депутати. Наразі питання ще не передали у Міністерство молоді та спорту України.

Відомо, що Кабінет міністрів України має прийняти остаточне рішення щодо зміни звання стадіону, оскільки “Арена Львів” перебуває у державній власності.

Додамо

В Україні не вперше перейменовують споруди іменами культурних та політичних діячів і зазвичай такі рішення викликають бурхливі обговорення, а часом і обурення. Так, нещодавно Тернопільському стадіону присвоєно ім'я Романа Шухевича, головнокомандувача Української повстанської армії. Така подія викликала масу негативних коментарів з боку іноземних держав. Посол Ізраїлю в Україні засудив таке рішення і закликав скасувати його. А польське місто Замостя, через заміну назви навіть призупинило відносини з Тернополем, "оскільки Шухевич жорстоко вбивав поляків у 1943-44 роках".