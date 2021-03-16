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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42733 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60965 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107389 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143174 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194747 просмотра

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3 марта, 04:20 • 193041 просмотра

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2 марта, 18:35 • 278987 просмотра

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Стадиону "Арена Львов" хотят присвоить имя Степана Бандеры

Стадиону "Арена Львов" хотят присвоить имя Степана Бандеры

Киев  •  УНН

 • 30186 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Самый большой стадион Западной Украины возможно получит новое название. Депутаты Львовского облсовета обратились в Кабмин о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.

Детали

По информации пресс-службы Львовской ОГА, во время сессии, 16 марта, депутаты выразили инициативу переименовать стадион "Арена Львов" на "Стадион имени Степана Бандеры". Обращение внесено в повестку дня заседания облсовета и к концу дня его рассмотрят депутаты. Сейчас вопрос еще не передали в Министерство молодежи и спорта Украины.

Известно, что Кабинет министров Украины должен принять окончательное решение по изменению названия стадиона, поскольку "Арена Львов" находится в государственной собственности.

Добавим

В Украине не впервые переименовывают сооружения именами культурных и политических деятелей и обычно такие решения вызывают бурные обсуждения, а порой и возмущение. Так, недавно Тернопольскому стадиону присвоено имя Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Такое событие вызвало массу негативных комментариев со стороны иностранных государств. Посол Израиля в Украине осудил такое решение и призвал отменить его. А польский город Замостье, из-за смены названия даже приостановил отношения с Тернополем, "поскольку Шухевич жестоко убивал поляков в 1943-44 годах".

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