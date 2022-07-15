Стадіон в Лос-Анджелесі, центр медитації в Таїланді і дерев’яний міст в Китаї - оголошено номінантів на кращий архітектурний проєкт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Оголошено номінантів на щорічну премію Всесвітнього архітектурного фестивалю (WAF). Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Номіновано близько 250 будівель з більш ніж 50 країн світу.
Серед них дерев’яний міст в Китаї, сховище для витворів мистецтва в Нідерландах, центр буддистської медитації в Таїланді, стадіон SoFi в Лос-Анджелесі, музичний центр Koko в Лондоні та інші будівлі з категорій житлової, комерційної та суспільної архітектури.
Премія WAF проходить вже 15 років і цьогоріч відбудеться з 30 листопада по 2 грудня в Лісабоні, Португалія. Всі охочі зможуть її подивитися в прямому ефірі.
Ознайомитися із фото-роботами номінацій можна тут.
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