Стадіон в Лос-Анджелесі, центр медитації в Таїланді і дерев’яний міст в Китаї - оголошено номінантів на кращий архітектурний проєкт

Деталі

Номіновано близько 250 будівель з більш ніж 50 країн світу.

Серед них дерев’яний міст в Китаї, сховище для витворів мистецтва в Нідерландах, центр буддистської медитації в Таїланді, стадіон SoFi в Лос-Анджелесі, музичний центр Koko в Лондоні та інші будівлі з категорій житлової, комерційної та суспільної архітектури.

Премія WAF проходить вже 15 років і цьогоріч відбудеться з 30 листопада по 2 грудня в Лісабоні, Португалія. Всі охочі зможуть її подивитися в прямому ефірі.

Ознайомитися із фото-роботами номінацій можна тут.

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