Стадион в Лос-Анджелесе, центр медитации в Таиланде и деревянный мост в Китае - объявлены номинанты на лучший архитектурный проект
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Объявлены номинанты на ежегодную премию Всемирного архитектурного фестиваля (WAF). Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Номинировано около 250 зданий из более чем 50 стран мира.
Среди них деревянный мост в Китае, хранилище для произведений искусства в Нидерландах, центр буддистской медитации в Таиланде, стадион SoFi в Лос-Анджелесе, музыкальный центр Koko в Лондоне и другие здания из категорий жилой, коммерческой и общественной архитектуры.
Премия WAF проходит уже 15 лет и состоится с 30 ноября по 2 декабря в Лиссабоне, Португалия. Все желающие могут ее посмотреть в прямом эфире.
Ознакомиться с фото-роботами номинаций можно здесь.
Напомним
Эдинбургская галерея обнаружила скрытый автопортрет Ван Гога.