Стадион в Лос-Анджелесе, центр медитации в Таиланде и деревянный мост в Китае - объявлены номинанты на лучший архитектурный проект

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Объявлены номинанты на ежегодную премию Всемирного архитектурного фестиваля (WAF). Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Номинировано около 250 зданий из более чем 50 стран мира.

Среди них деревянный мост в Китае, хранилище для произведений искусства в Нидерландах, центр буддистской медитации в Таиланде, стадион SoFi в Лос-Анджелесе, музыкальный центр Koko в Лондоне и другие здания из категорий жилой, коммерческой и общественной архитектуры.

Премия WAF проходит уже 15 лет и состоится с 30 ноября по 2 декабря в Лиссабоне, Португалия. Все желающие могут ее посмотреть в прямом эфире.

Ознакомиться с фото-роботами номинаций можно здесь.

Напомним

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