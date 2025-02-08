Стабілізація системи триває, слід економити електрику у пікові години - Міненерго
Київ • УНН
Енергетики працюють над стабілізацією системи після ворожих атак на інфраструктуру. За минулу добу відновлено електропостачання для понад 16 тисяч споживачів.
Енергетики продовжують стабілізацію системи після ворожих обстрілів, є потреба раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.
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"Енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються", - ідеться у повідомленні.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему
Як повідомляється, минулої доби енергетики відновили живлення для 16 616 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.14 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.