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Стабілізація системи триває, слід економити електрику у пікові години - Міненерго

Стабілізація системи триває, слід економити електрику у пікові години - Міненерго

Київ • УНН

 • 44978 перегляди

Енергетики працюють над стабілізацією системи після ворожих атак на інфраструктуру. За минулу добу відновлено електропостачання для понад 16 тисяч споживачів.

Енергетики продовжують стабілізацію системи після ворожих обстрілів, є потреба раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.

Деталі

"Енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються", - ідеться у повідомленні.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему

- наголосили у Міненерго.

Як повідомляється, минулої доби енергетики відновили живлення для 16 616 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.14 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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