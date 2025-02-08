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Стабилизация системы продолжается, следует экономить электричество в пиковые часы - Минэнерго

Стабилизация системы продолжается, следует экономить электричество в пиковые часы - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 6593 просмотра

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Энергетики работают над стабилизацией системы после вражеских атак на инфраструктуру. За минувшие сутки восстановлено электроснабжение для более 16 тысяч потребителей.

Энергетики продолжают стабилизацию системы после вражеских обстрелов, есть необходимость рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Детали

"Энергетики осуществляют необходимые меры для стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются", - говорится в сообщении.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему

- отметили в Минэнерго.

Как сообщается, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 16 616 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.14 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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