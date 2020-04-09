США звинуватили ВООЗ в помилках під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп і глава Держдепартаменту Майк Помпео звинуватили Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) в помилках під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію брифінгу на сторінці Білого дому в Twitter.
Трамп нагадав про суму 452 млн доларів, яку ВООЗ отримала від Сполучених Штатів в 2019 році, і заявив, що організація занадто пізно попередила про небезпеку пандемії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я заявивши, що вони "зациклені на Китаї".