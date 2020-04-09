США обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ошибках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию брифинга на странице Белого дома в Twitter.
Трамп напомнил о сумме 452 млн долларов, которую ВОЗ получила от Соединенных Штатов в 2019 году, и заявил, что организация слишком поздно предупредила об опасности пандемии.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они "зациклены на Китае".