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США звинуватили Генсека ООН у тому, що від піддався російським погрозам

США звинуватили Генсека ООН у тому, що від піддався російським погрозам

Київ • УНН

 • 697292 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він «очевидно піддався російським погрозам» і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що офіційні особи ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування походження безпілотників. Іранська сторона визнала, що постачала москві безпілотники, але повідомила, що вони були надіслані до того, як росія вторглася до України в лютому.

«Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Вони хочуть, щоб Гутерріш направив чиновників до Києва для розслідування», - додає агентство.

Також зазначається, що США висловила жаль з приводу того, що розслідування не проводилось.

«Ми шкодуємо, що ООН не вжила заходів для проведення нормального розслідування цього повідомленого порушення», — заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки 19 грудня.

Водночас, нещодавно Гутерріш заявив, що офіційні особи ООН вивчають наявну інформацію, і про будь-які висновки буде повідомлено Раді безпеки ООН в належний час.

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Коли його запитали про тиск, з яким він зіткнувся, Гутерріш сказав журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран постачав росії безпілотники, які використовуються в Україні, розглядаються «в ширшій картині всього, що ми робимо в контексті війни, щоб визначити, чи і коли ми повинні» направити чиновників до Києва.

Посол росії в ООН василь небензя заявив Раді Безпеки, що офіційні особи ООН «не повинні піддаватися тиску західних країн» і що «будь-які результати цього псевдорозслідування... є недійсними».

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