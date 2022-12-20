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США обвинили Генсека ООН в том, что он подвергся российским угрозам

США обвинили Генсека ООН в том, что он подвергся российским угрозам

Киев • УНН

 • 697290 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Соединенные Штаты обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «очевидно подвергся российским угрозам» и не направил официальных лиц в Украину для проверки используемых россией беспилотников, которые, по словам Вашингтона и других, были поставлены Ираном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

россия отрицает, что ее войска использовали иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у официальных лиц ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования происхождения беспилотников. Иранская сторона признала, что поставляла москве беспилотники, но сообщила, что они были направлены до того, как россия вторглась в Украину в феврале.

«Британия, Франция, Германия, США и Украина утверждают, что поставки россии беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Они хотят, чтобы Гутерриш направил чиновников в Киев для расследования», - добавляет агентство.

Также отмечается, что США выразила сожаление по поводу того, что расследование не проводилось.

«Мы сожалеем, что ООН не приняла меры для проведения нормального расследования этого уведомленного нарушения», — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности 19 декабря.

В то же время, недавно Гутерриш заявил, что официальные лица ООН изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет сообщено Совету безопасности ООН в должное время.

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Когда его спросили о давлении, с которым он столкнулся, Гутерриш сказал журналистам, что обвинения Запада в том, что Иран поставлял россии используемые в Украине беспилотники, рассматриваются «в более широкой картине всего, что мы делаем в контексте войны, чтобы определить, должны ли мы и когда» направить чиновников в Киев.

Посол россии в ООН василь небензя заявил Совету Безопасности, что официальные лица ООН «не должны подвергаться давлению западных стран» и что «какие-либо результаты этого псевдорасследования... недействительны».

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