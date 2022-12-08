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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Західні держави вимагають відправлення місії ООН до України для вивчення уламків дронів

Західні держави вимагають відправлення місії ООН до України для вивчення уламків дронів

Київ • УНН

 • 1334909 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ряд європейських країн, які також являються членами ООН, надіслали офіційний лист-прохання в Організацію Обʼєднаних Націй про відправку місії в Україну для вивчення уламків дронів, щоб визначити чи дійсно вони належать Ірану.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Організація Об'єднаних Націй вивчає «існуючу інформацію» про звинувачення з приводу того, що Іран постачає росії бойові безпілотники, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який зіткнувся з тиском західних держав, які вимагають направити експертів в Україну для перевірки залишків збитих дронів.

росія стверджує, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів ООН в Україну для розслідування походження безпілотників. Іран заперечує постачання дронів москві, а росія заперечує, що її сили використовували іранські безпілотники для ударів по Україні.

Україна звинуватила рф у використанні дронів або безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі та іншим цілям.

Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва до росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює «ядерну угоду» з Іраном.

У розпорядженні Reuters опинилися копії листів, які цього тижня були надіслані генсеку ООН Великобританією, Німеччиною та Францією. Західні держави звернулися до Гутерріша з проханням повідомити оновлену інформацію про плани надсилання експертів ООН до України. Росія також двічі писала Гутеррішу, звинувачуючи Лондон, Берлін та Париж у порушенні Статуту ООН та спробах вплинути на генерального секретаря організації.

Відповідаючи на запитання, чи планується візит експертів ООН до України, офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік відмовився від коментарів.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обговорив з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком роботу з фіксації та розслідування військових злочинів росіян на території Харківщини.

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