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Розслідування військових злочинів рф комісар ООН обговорив з владою Харківщини

Розслідування військових злочинів рф комісар ООН обговорив з владою Харківщини

Київ • УНН

 • 656903 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обговорив з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком роботу з фіксації та розслідування військових злочинів росіян на території Харківщини, передає УНН.

Цитата

«Роботу з фіксації та розслідування військових злочинів росіян на території Харківщини обговорив під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком під час його візиту в Україну», - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Він повідомив, що подякував Тюрку за велику увагу, яку ООН приділяє забезпеченню прав людини в Україні та розслідуванню злочинів окупантів, а також за усю допомогу, яку ООН надає області.

«Запевнив Верховного комісара ООН з прав людини у готовності Харківщини до якнайбільш предметної співпраці. У свою чергу пан Тюрк повідомив міжнародною місією підготовлена доповідь щодо ситуації з порушенням прав людей під час військових дій на Харківщині», - повідомив Синєгубов.

Синєгубов висловив впевненість в тому, що спільними зусиллями обов'язково буде притягнено окупантів до відповідальності за усі їхні злочини на території Харківщини.

Доповнення

У Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було 8 катівень.

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