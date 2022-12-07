Розслідування військових злочинів рф комісар ООН обговорив з владою Харківщини

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«Роботу з фіксації та розслідування військових злочинів росіян на території Харківщини обговорив під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком під час його візиту в Україну», - написав Синєгубов у Telegram.

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Він повідомив, що подякував Тюрку за велику увагу, яку ООН приділяє забезпеченню прав людини в Україні та розслідуванню злочинів окупантів, а також за усю допомогу, яку ООН надає області.

«Запевнив Верховного комісара ООН з прав людини у готовності Харківщини до якнайбільш предметної співпраці. У свою чергу пан Тюрк повідомив міжнародною місією підготовлена доповідь щодо ситуації з порушенням прав людей під час військових дій на Харківщині», - повідомив Синєгубов.

Синєгубов висловив впевненість в тому, що спільними зусиллями обов'язково буде притягнено окупантів до відповідальності за усі їхні злочини на території Харківщини.

Доповнення

У Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було 8 катівень.