Расследование военных преступлений рф комиссар ООН обсудил с властями Харьковской области

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«Работу по фиксации и расследованию военных преступлений россиян на территории Харьковской области обсудил во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком во время его визита в Украину», – написал Синегубов в Telegram.

Детали

Он сообщил, что поблагодарил Тюрка за большое внимание, которое ООН уделяет обеспечению прав человека в Украине и расследованию преступлений оккупантов, а также за всю помощь, которую ООН оказывает области.

«Заверил Верховного комиссара ООН по правам человека в готовности Харьковской области к наиболее предметному сотрудничеству. В свою очередь господин Тюрк сообщил международной миссией подготовленный доклад по ситуации с нарушением прав людей во время военных действий в Харьковской области», - сообщил Синегубов.

Синегубов выразил уверенность в том, что совместными усилиями обязательно будут привлечены оккупанты к ответственности за все их преступления на территории Харьковской области.

Дополнение

В Харьковской области было обнаружено 23 пыточных, три – в Херсонской и одну – в Донецкой. В частности, только на территории Купянска было 8 пыточных.