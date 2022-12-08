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Западные государства требуют отправки миссии ООН в Украину для изучения обломков дронов

Западные государства требуют отправки миссии ООН в Украину для изучения обломков дронов

Киев • УНН

 • 1334908 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ряд европейских стран, также являющихся членами ООН, направили официальное письмо-просьбу в Организацию Объединенных Наций об отправке миссии в Украину для изучения обломков дронов, чтобы определить, действительно ли они принадлежат Ирану.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Организация Объединенных Наций изучает «существующую информацию» об обвинениях по поводу того, что Иран поставляет россии боевые беспилотники, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, столкнувшийся с давлением западных государств, требующих направить экспертов в Украину для проверки остатков сбитых дронов.

Россия утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов ООН в Украину для расследования происхождения беспилотников. Иран отрицает поставки дронов москве, а Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для ударов по Украине.

Украина обвинила РФ в использовании дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и другим целям.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в Россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет «ядерное соглашение» с Ираном.

В распоряжении Reuters оказались копии писем, которые на этой неделе были отправлены генсеку ООН Великобританией, Германией и Францией. Западные государства обратились к Гутерришу с просьбой сообщить обновленную информацию о планах отправки экспертов ООН в Украину. Россия также дважды писала Гутерришу, обвиняя Лондон, Берлин и Париж в нарушении Устава ООН и попытках повлиять на генерального секретаря организации.

Отвечая на вопрос, планируется ли визит экспертов ООН в Украину, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался от комментариев.

Напомним

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком работу по фиксации и расследованию военных преступлений россиян на территории Харьковской области.

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