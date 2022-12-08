Западные государства требуют отправки миссии ООН в Украину для изучения обломков дронов

Детали

Организация Объединенных Наций изучает «существующую информацию» об обвинениях по поводу того, что Иран поставляет россии боевые беспилотники, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, столкнувшийся с давлением западных государств, требующих направить экспертов в Украину для проверки остатков сбитых дронов.

Россия утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов ООН в Украину для расследования происхождения беспилотников. Иран отрицает поставки дронов москве, а Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для ударов по Украине.

Украина обвинила РФ в использовании дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и другим целям.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в Россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет «ядерное соглашение» с Ираном.

В распоряжении Reuters оказались копии писем, которые на этой неделе были отправлены генсеку ООН Великобританией, Германией и Францией. Западные государства обратились к Гутерришу с просьбой сообщить обновленную информацию о планах отправки экспертов ООН в Украину. Россия также дважды писала Гутерришу, обвиняя Лондон, Берлин и Париж в нарушении Устава ООН и попытках повлиять на генерального секретаря организации.

Отвечая на вопрос, планируется ли визит экспертов ООН в Украину, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался от комментариев.

Напомним

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком работу по фиксации и расследованию военных преступлений россиян на территории Харьковской области.