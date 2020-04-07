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США звинувачують Росію і Катар у дачі хабарів чиновникам ФІФА за проведення ЧС

США звинувачують Росію і Катар у дачі хабарів чиновникам ФІФА за проведення ЧС

Київ • УНН

 • 15196 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство юстиції США оприлюднило доповідь про хабарі чиновників ФІФА, що стосуються чемпіонатів світу з футболу, один з яких пройшов у Росії в 2018 році, передає УНН.

У висновку детально йдеться про гроші, які були виплачені п'яти високопоставленим особам ФІФА перед голосуванням 2010 року.

Зокрема, від Росії, на думку Мін'юсту, отримав хабар у 5 млн доларів екс-віце-президент ФІФА Джек Уорнер.

Гроші, ймовірно, надійшли йому від 10 різних підставних компаній, в тому числі через офшори на Кіпрі і Британських Віргінських островах. А представнику виконкому ФІФА Рафаелю Сальгеро від Росії за голос обіцяли 1 млн доларів, сказано в доповіді.

Крім того, в документі Мін'юсту стверджується, що при виборі Катару місцем проведення ЧС-2022 також мала місце корупція.

Зокрема, зазначається, що Катар підкупив екс-президента Бразильської футбольної конфедерації Рікардо Тейшейру, колишнього віце-президента ФІФА Ніколаса Леоза (помер в 2019 році) і представника Аргентини в виконкомі Хуліо Грондона (помер в 2014 році).

Нагадаємо, лобістом проведення ЧС-2018 в Росії називають Григорія Суркіса.

Тоді, за словами директора оргкомітету ЧС-2018 Олексія Сорокіна, Суркіс допоміг Росії не тільки отримати право на проведення чемпіонату, а й надав підтримку в той період, коли РФ хотіли позбавити права на організацію ЧС-2018.

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