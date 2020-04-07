США обвиняют Россию и Катар в даче взяток чиновникам ФИФА за проведение ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство юстиции США обнародовало доклад о взятках чиновников ФИФА, касающихся чемпионатов мира по футболу, один из которых прошел в России в 2018 году, передает УНН.
В заключении подробно говорится о деньгах, которые были выплачены пяти высокопоставленным лицам ФИФА перед голосованием 2010 года.
В частности, от России, по мнению Минюста, получил взятку в 5 млн долларов экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер.
Деньги, предположительно, поступили ему от 10 различных подставных компаний, в том числе через офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. А представителю исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро от России за голос обещали 1 млн долларов, сказано в докладе.
Кроме того, в документе Минюста утверждается, что при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022 также имела место коррупция.
В частности, отмечается, что Катар подкупил экс-президента Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра, бывшего вице-президента ФИФА Николаса Леоза (умер в 2019 году) и представителя Аргентины в исполкоме Хулио Грондона (умер в 2014 году).
Напомним, лоббистом проведения ЧМ-2018 в России называют Григория Суркиса.
Тогда, по словам директора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, Суркис помог России не только получить право на проведение чемпионата, но и оказал поддержку в тот период, когда РФ хотели лишить права на организацию ЧМ-2018.