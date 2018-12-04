США звернулися до інших країн за допомогою у врегулюванні конфлікту в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Конфлікт в Афганістані триває досить довго, і США звертаються до інших країн за допомогою в його врегулюванні. Про це заявив у понеділок глава Пентагону Джеймс Меттіс, відповідаючи на питання журналістів у Вашингтоні під час зустрічі з міністром оборони Індії Нірмалой Сітараман, інформує УНН.
Главу американського оборонного відомства попросили прокоментувати рішення президента США Дональда Трампа відправити лист пакистанському прем’єр-міністру Імранов Хану з проханням посприяти у вирішенні афганського конфлікту. “Ми шукаємо відповідальні країни для підтримання миру на (Індійському) субконтиненті і в рамках війни в Афганістані. Вона затягнулася, наближається до 40 років. 40 років — досить (довго), прийшов час всім встати на підтримку ООН... всіх тих, хто намагається зберегти мир і побудувати кращий світ”, — підкреслив Меттіс.
“Ми на цьому шляху, його ведуть дипломати, які зроблять все можливе, щоб захистити афганський народ”, — підсумував міністр.
Нагадуємо, США продовжать обговорювати з Індією її плани придбати С-400.