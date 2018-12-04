США звернулися до інших країн за допомогою у врегулюванні конфлікту в Афганістані

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Конфлікт в Афганістані триває досить довго, і США звертаються до інших країн за допомогою в його врегулюванні. Про це заявив у понеділок глава Пентагону Джеймс Меттіс, відповідаючи на питання журналістів у Вашингтоні під час зустрічі з міністром оборони Індії Нірмалой Сітараман, інформує УНН.