США обратились к другим странам за помощью в урегулировании конфликта в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Конфликт в Афганистане продолжается достаточно долго, и США обращаются к другим странам за помощью в его урегулировании. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне во время встречи с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман, информирует УНН.
Главу американского оборонного ведомства попросили прокомментировать решение президента США Дональда Трампа отправить письмо пакистанскому премьер-министру Имрану Хану с просьбой посодействовать в решении афганского конфликта. “Мы ищем ответственные страны для поддержания мира на (Индийском) субконтиненте и в рамках войны в Афганистане. Она затянулась, приближается к 40 годам. 40 лет — достаточно (долго), пришло время всем встать на поддержку ООН... всех тех, кто пытается сохранить мир и построить лучший мир”, — подчеркнул Мэттис.
“Мы на этом пути, его ведут дипломаты, которые сделают все возможное, чтобы защитить афганский народ”, — заключил министр.
Напоминаем, США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400.