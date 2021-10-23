США заявили про знищення в Сирії лідера “Аль-Каїди”

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“Сьогоднішній авіаудар на північному заході Сирії ліквідував високопоставленого лідера „Аль-Каїди“ Абдула Хаміда аль-Матара. У нас немає даних про потерпілих в результаті авіаудару цивільних осіб”, — уточнюється в повідомленні.

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Зазначається, що авіаудар завдали з безпілотника.

Нагадаємо

Раніше глава розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Берріер говорив, що “Аль-Каїда” здатна за кілька років відновити свій потенціал для атак на Сполучені Штати. “Поточна консервативна оцінка відновлення потенціалу „Аль-Каїди“ для загрози батьківщині, ймовірно, становить від одного до двох років”, — сказав він. Як пояснив директор ЦРУ Девід Коен, американська влада уважно відстежують діяльність по відновленню присутності “Аль-Каїди” в Афганістані.

Президент США Джо Байден також говорив, що “Аль-Каїда” здатна наростити свій вплив. “Чи може „Аль-Каїда“ повернутися? Так. Але, знаєте, вона вже повернулася в інші місця. Так в чому ж тоді полягає стратегія? Ми що, будемо втручатися в усі місця, де є „Аль-Каїда“, і залишати там свої війська?” — сказав він.

У серпні цього року Джон Кірбі заявив, що “Аль-Каїда” продовжує бути присутнім в Афганістані. Однак його слова розійшлися з висловлюванням Байдена, який говорив, що цієї терористичної організації в країні більше немає.