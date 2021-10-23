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США заявили об уничтожении в Сирии лидера "Аль-Каиды"

Киев • УНН

 • 18554 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. США нанесли в Сирии авиаудар по одному из лидеров "Аль-Каиды", в результате он погиб. Об этом сообщило Центральное командование ВС США, передает УНН.

США заявили об уничтожении в Сирии лидера "Аль-Каиды"

Цитата

“Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера „Аль-Каиды“ Абдулла Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лиц”, — уточняется в сообщении.

Детали

Отмечается, что авиаудар нанесли с беспилотника.

Напомним

Ранее глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер говорил, что “Аль-Каида” способна за несколько лет восстановить свой потенциал для атак на Соединенные Штаты. “Текущая консервативная оценка восстановления потенциала „Аль-Каиды“ для угрозы родине, вероятно, составляет от одного до двух лет”, — сказал он. Как пояснил директор ЦРУ Дэвид Коэн, американская власть внимательно отслеживают деятельность по восстановлению присутствия “Аль-Каиды” в Афганистане.

Президент США Джо Байден также говорил, что “Аль-Каида” способна нарастить свое влияние. “Может „Аль-Каида“ вернуться? Да. Но, знаете, она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вмешиваться во все места, где есть „Аль-Каида“, и оставлять там свои войска?” — сказал он.

В августе этого года Джон Кирби заявил, что “Аль-Каида” продолжает присутствовать в Афганистане. Однако его слова разошлись с высказыванием Байдена, который говорил, что этой террористической организации в стране больше нет.

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