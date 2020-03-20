США заявили про успішне випробування надзвукової ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сполучені Штати успішно випробували гіперзвукову ракету і наблизилися до її повноцінного використання. Про це заявило Міністерство оборони США, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, випробування неозброєного носія відбулося увечері 19 березня – його запустили з ракетного полігону в Гавайях. Пентагон стверджує, що цей тест став одним з основних етапів на шляху до постачання ракети на озброєння американській армії.
"Сьогодні ми оцінили нашу розробку і тепер готові рухатися до наступної фази на шляху до використання гіперзвукової ударної потужності", – цитує пресслужба Пентагону віцеадмірала Джонні Вольфа.
За заявою, снаряд "пролетів на гіперзвуковій швидкості і вразив визначену точку".
Це випробування відбулося менше ніж за три місяці після того, як Росія заявила про початок використання гіперзвукової ракети "Авангард" на озброєнні своїх військ. Китай також інвестує в розробки гіперзвукових літальних апаратів.
Нагадаємо, через коронавірус NASA призупинить створення ракет для польотів на Місяць і Марс.