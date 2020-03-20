США заявили об успешном испытании сверхзвуковой ракеты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103239 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107856 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106612 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115843 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101473 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105781 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106756 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131658 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130490 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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США заявили об успешном испытании сверхзвуковой ракеты

США заявили об успешном испытании сверхзвуковой ракеты

Киев  •  УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Соединенные Штаты успешно испытали гиперзвуковую ракету и приблизились к ее полноценному использованию. Об этом заявило Министерство обороны США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно сообщению, испытание невооруженного носителя произошло вечером 19 марта - его запустили из ракетного полигона в Гавайях. Пентагон утверждает, что этот тест стал одним из основных этапов на пути к поставке ракеты на вооружение американской армии.

"Сегодня мы оценили нашу разработку и теперь готовы двигаться к следующей фазе на пути к использованию гиперзвуковой ударной мощности", - цитирует пресс-служба Пентагона вицеадмирала Джонни Вольфа.

По заявлению, снаряд "пролетел на гиперзвуковой скорости и поразил определенную точку".

Это испытание состоялось меньше чем через три месяца после того, как Россия заявила о начале использования гиперзвуковой ракеты "Авангард" на вооружении своих войск. Китай также инвестирует в разработки гиперзвуковых летательных аппаратов.

Напомним, из-за коронавируса NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс.

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