США заявили об успешном испытании сверхзвуковой ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Соединенные Штаты успешно испытали гиперзвуковую ракету и приблизились к ее полноценному использованию. Об этом заявило Министерство обороны США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно сообщению, испытание невооруженного носителя произошло вечером 19 марта - его запустили из ракетного полигона в Гавайях. Пентагон утверждает, что этот тест стал одним из основных этапов на пути к поставке ракеты на вооружение американской армии.
"Сегодня мы оценили нашу разработку и теперь готовы двигаться к следующей фазе на пути к использованию гиперзвуковой ударной мощности", - цитирует пресс-служба Пентагона вицеадмирала Джонни Вольфа.
По заявлению, снаряд "пролетел на гиперзвуковой скорости и поразил определенную точку".
Это испытание состоялось меньше чем через три месяца после того, как Россия заявила о начале использования гиперзвуковой ракеты "Авангард" на вооружении своих войск. Китай также инвестирует в разработки гиперзвуковых летательных аппаратов.
Напомним, из-за коронавируса NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс.