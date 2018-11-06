США завдали в вересні два авіаудари по бойовиках "Аль-Каїди" в Ємені

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американські військові завдали у вересні два авіаудари по бойовиках “Аль-Каїди на Аравійському півострові” (АКАП) на території Ємену, що збільшує їх загальну кількість до 36 за весь час. При цьому в жовтні жодного авіаудару не було, повідомила у вівторок прес-служба Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), інформує УНН.