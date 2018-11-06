США завдали в вересні два авіаудари по бойовиках "Аль-Каїди" в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американські військові завдали у вересні два авіаудари по бойовиках “Аль-Каїди на Аравійському півострові” (АКАП) на території Ємену, що збільшує їх загальну кількість до 36 за весь час. При цьому в жовтні жодного авіаудару не було, повідомила у вівторок прес-служба Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), інформує УНН.
“Не дивлячись на зниження кількості контртерористичних авіаударів проти АКАП, вони (бойовики) продовжують становити значну загрозу”, — наводяться в заяві слова офіційного представника СЕНТКОМ підполковника Ерла Брауна. “Ми продовжуємо залишатися пильними і будемо далі працювати з нашими регіональними партнерами, щоб підірвати діяльність, стримати і знищити АКАП”, — додав він.
За даними СЕНТКОМ, авіаудари були нанесені 9 і 18 вересня в провінціях Абьян і Ель-Байда відповідно.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав жахливою трагедією обстріл коаліцією на чолі зі Саудівською Аравією в серпні автобуса з дітьми в Ємені і заявив, що саудівські солдати не знають, як правильно використовувати зброю.