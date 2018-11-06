США нанесли в сентябре два авиаудара по боевикам "Аль-Каиды" в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американские военные нанесли в сентябре два авиаудара по боевикам “Аль-Каиды на Аравийском полуострове” (АКАП) на территории Йемена, что увеличивает их общее количество до 36 за все время. При этом в октябре ни авиаудара не было, сообщила во вторник пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), информирует УНН.
“Несмотря на снижение количества контртеррористических авиаударов против АКАП, они (боевики) продолжают представлять значительную угрозу”, — приводятся в заявлении слова официального представителя СЕНТКОМ подполковника Эрла Брауна. “Мы продолжаем оставаться бдительными и будем дальше работать с нашими региональными партнерами, чтобы подорвать деятельность, сдержать и уничтожить АКАП”, — добавил он.
По данным СЕНТКОМ, авиаудары были нанесены 9 и 18 сентября в провинциях Абьян и Эль-Байда соответственно.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал ужасной трагедией обстрел коалицией во главе с Саудовской Аравией в августе автобуса с детьми в Йемене и заявил, что саудовские солдаты не знают, как правильно использовать оружие.