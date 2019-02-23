США засудили владу Венесуели за застосування сили проти мирних жителів

“США рішуче засуджують застосування сили венесуельськими збройними силами проти беззбройних цивільних осіб і невинних добровольців на кордоні Венесуели з Бразилією”, — йдеться в заяві.

У Білому домі підкреслили, що “кричуще порушення прав людини” не залишиться безкарним. США також закликали впустити до Венесуели гуманітарну допомогу, поставку якої блокують влада країни.

Напередодні в Венесуелі в штаті Болівар відбулися зіткнення між солдатами і представниками корінного населення — індіанцями народності пемон. В результаті загинули два мирних жителя і постраждали 22 людини. За даними депутата Національної асамблеї Амеріко де Граціа, група індіанців захопила генерала Національної гвардії країни Хосе Мігеля Монтойю, який “командував нападом”.

Як повідомляв УНН, держсекретар повідомив, що США націлені на зміну влади не тільки у Венесуелі, але і в Нікарагуа і на Кубі.