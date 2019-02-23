США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей

"США решительно осуждают применение силы венесуэльскими вооруженными силами против безоружных гражданских лиц и невинных добровольцев на границе Венесуэлы с Бразилией", - говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что "вопиющее нарушение прав человека" не останется безнаказанным. США также призвали впустить в Венесуэлу гуманитарную помощь, поставку которой блокируют власти страны.

Накануне в Венесуэле в штате Боливар произошли столкновения между солдатами и представителями коренного населения - индейцев народности пемон. В результате погибли два мирных жителя и пострадали 22 человека. По данным депутата Национальной ассамблеи Америко где Грациа, группа индейцев захватила генерала Национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойя, который "командовал нападением".

Как сообщал УНН, госсекретарь сообщил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе.