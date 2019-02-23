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Держсекретар повідомив, що США націлені на зміну влади не тільки у Венесуелі, але і в Нікарагуа і на Кубі

Київ • УНН

 • 8777 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. США націлені на зміну влади не тільки у Венесуелі, але і в Нікарагуа і на Кубі. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу Telemundo, передає УНН.

“Так, адміністрація президента (Дональда) Трампа робить і продовжить робити це не тільки у Венесуелі, але, звичайно ж, також в Нікарагуа і на Кубі”, — відповів Помпео на питання, чи мають намір США “вживати дії проти недемократичних режимів” в Нікарагуа і на Кубі слідом за Венесуелою.

“Це можна бачити по нашій політиці. Вона відрізняється від політики попередніх адміністрацій. Ми визнаємо, що ці уряди поводяться жорстоко по відношенню до власного народу, вони представляють реальну загрозу: загрозу безпеці для народу, загрозу для особистості, вони позбавляють людей базових свобод”, — вважає Помпео.

“Сполучені Штати при адміністрації президента Трампа старанно працюють над тим, щоб не тільки у Венесуелі, але і в кожній з цих двох країн були досягнуті позитивні результати для цих народів”, — заявив держсекретар. “Народи повинні встати на чолі цих зусиль, і я переконаний, що люди теж націлені на те, щоб зробити це. Американський же народ підтримає їх”, — додав дипломат.

“Я сподіваюся, що в кожній з цих країн громадяни розуміють, що ярмо авторитаризму, яке було їм нав’язане, не є необхідним ... що у них може бути інше життя, і вони докладуть свої зусилля, свою добру волю і свої гуманні прагнення, щоб досягти кращого політичного рішення як в Венесуелі, так і в Нікарагуа і на Кубі”, — відповів Помпео на питання про те, чи сподівається він на “ефект доміно” в регіоні після подій у Венесуелі.

Як повідомляв УНН, Бразилія повідомила, що до кордону з Венесуелою доставила вже 200 тонн допомоги.

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