Бразилія повідомила, що до кордону з Венесуелою доставила вже 200 тонн допомоги

“Повідомляю, що плани з передачі гуманітарної допомоги венесуельцям залишаються в силі. Уся Бразилія мобілізувалася, і до кінця сьогоднішнього дня в місто Боа-Віста (прикордонного штату) Рорайма було доставлено близько 200 тонн продуктів харчування і медикаментів”, — написав він у Twitter.

Раніше губернатор штату Рорайма Антоніу Денаріум повідомив, що початок передачі гуманітарної допомоги Венесуелі буде відкладено, тому що поки в Бразилію змогла проїхати лише одна вантажівка з Венесуели. За його словами, в умовах, що склалися передавати вантаж недоцільно, тому влада вирішила дочекатися прибуття в країну щонайменше 20 автомобілів із сусідньої республіки. Отава Сантана ду Регу Баррус, прес-секретар Болсонару, пояснив, що остаточне рішення про те, чи можна починати передачу допомоги при наявності тільки однієї вантажівки, буде прийнято відповідальними за гуманітарну операцію, які знаходяться на місці.

Comunico que o envio de ajuda humanitária aos venezuelanos está mantido. O Brasil inteiro mobilizou-se de forma ágil e até o fim do dia, cerca de 200 toneladas de alimentos e medicamentos chegam em Boa Vista-Roraima. Boa noite a todos!

Нагадуємо, Бразилія готова приступити до передачі допомоги Венесуелі в будь-який день.