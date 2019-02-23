Бразилия сообщила, что к границе с Венесуэлой доставила уже 200 тонн помощи

“Сообщаю, что планы по передаче гуманитарной помощи венесуэльцам остаются в силе. Вся Бразилия мобилизовалась, и к концу сегодняшнего дня в город Боа-Виста (приграничного штата) Рорайма было доставлено около 200 тонн продуктов питания и медикаментов”, — написал он в Twitter.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как пока в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. По его словам, в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно, поэтому власти решили дождаться прибытия в страну по меньшей мере 20 автомобилей из соседней республики. Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь Болсонару, пояснил, что окончательное решение о том, можно ли начинать передачу помощи при наличии только одного грузовика, будет принято ответственными за гуманитарную операцию, которые находятся на месте.

Comunico que o envio de ajuda humanitária aos venezuelanos está mantido. O Brasil inteiro mobilizou-se de forma ágil e até o fim do dia, cerca de 200 toneladas de alimentos e medicamentos chegam em Boa Vista-Roraima. Boa noite a todos!

Напоминаем, Бразилия готова приступить к передаче помощи Венесуэле в любой день.