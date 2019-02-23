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Госсекретарь сообщил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе

Госсекретарь сообщил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе

Киев  •  УНН

 • 8774 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Telemundo, передает УНН.

“Да, администрация президента (Дональда) Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе”, — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США “предпринимать действия против недемократических режимов” в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.

“Это можно видеть по нашей политике. Она отличается от политики предыдущих администраций. Мы признаем, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для личности, они лишают людей базовых свобод”, — полагает Помпео.

“Соединенные Штаты при администрации президента Трампа старательно работают над тем, чтобы не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран были достигнуты положительные результаты для этих народов”, — заявил госсекретарь. “Народы должны встать во главе этих усилий, и я убежден, что люди тоже нацелены на то, чтобы сделать это. Американский же народ поддержит их”, — добавил дипломат.

“Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым... что у них может быть другая жизнь, и они приложат свои усилия, свою добрую волю и свои гуманные устремления, чтобы достичь лучшего политического решения как в Венесуэле, так и в Никарагуа и на Кубе”, — ответил Помпео на вопрос о том, надеется ли он на “эффект домино” в регионе после событий в Венесуэле.

Как сообщал УНН, Бразилия сообщила, что к границе с Венесуэлой доставила уже 200 тонн помощи.

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