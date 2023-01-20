США закликали Україну поки утриматися від нового наступу – Reuters

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Як пише агентство з посиланням на американського чиновника, США закликали Україну дочекатися останньої партії американської зброї і завершення підготовки українських військових.

Також повідомляється, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ.

За словами чиновника, США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що деокупувати всі зайняті території України цього року буде дуже складно з військової точки зору. За його словами, це зумовлено бойовими діями вздовж усієї лінії фронту, а також великою кількістю російських сил, які воюють в Україні.