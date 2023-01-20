США закликали Україну поки утриматися від нового наступу – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У США закликали Україну утриматися від масштабного контрнаступу до повного отримання військової допомоги від США і партнерів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених чиновників США, передає УНН.
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Як пише агентство з посиланням на американського чиновника, США закликали Україну дочекатися останньої партії американської зброї і завершення підготовки українських військових.
Також повідомляється, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ.
За словами чиновника, США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.
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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що деокупувати всі зайняті території України цього року буде дуже складно з військової точки зору. За його словами, це зумовлено бойовими діями вздовж усієї лінії фронту, а також великою кількістю російських сил, які воюють в Україні.