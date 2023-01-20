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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США призвали Украину пока воздержаться от нового наступления – Reuters

Киев • УНН

 • 1590889 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В США призвали Украину воздержаться от масштабного контрнаступления до полного получения военной помощи от США и партнеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, передает УНН.

США призвали Украину пока воздержаться от нового наступления – Reuters

Детали

Как пишет агентство со ссылкой на американского чиновника, США призвали Украину дождаться последней партии американского оружия и завершения подготовки украинских военных.

Также сообщается, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ.

По словам чиновника, США отказывали Киеву в передаче танков M1 Abrams, ссылаясь на проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

Добавим

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что деоккупировать все занятые территории Украины в этом году будет очень сложно с военной точки зрение. По его словам, это обусловлено боевыми действиями вдоль всей линии фронта, а также большим количеством российских сил, которые воюют в Украине.

Украинские Национальные Новости

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