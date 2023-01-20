США призвали Украину пока воздержаться от нового наступления – Reuters

Детали

Как пишет агентство со ссылкой на американского чиновника, США призвали Украину дождаться последней партии американского оружия и завершения подготовки украинских военных.

Также сообщается, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ.

По словам чиновника, США отказывали Киеву в передаче танков M1 Abrams, ссылаясь на проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

Добавим

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что деоккупировать все занятые территории Украины в этом году будет очень сложно с военной точки зрение. По его словам, это обусловлено боевыми действиями вдоль всей линии фронта, а также большим количеством российских сил, которые воюют в Украине.