США призвали Украину пока воздержаться от нового наступления – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В США призвали Украину воздержаться от масштабного контрнаступления до полного получения военной помощи от США и партнеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, передает УНН.
Детали
Как пишет агентство со ссылкой на американского чиновника, США призвали Украину дождаться последней партии американского оружия и завершения подготовки украинских военных.
Также сообщается, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ.
По словам чиновника, США отказывали Киеву в передаче танков M1 Abrams, ссылаясь на проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что деоккупировать все занятые территории Украины в этом году будет очень сложно с военной точки зрение. По его словам, это обусловлено боевыми действиями вдоль всей линии фронта, а также большим количеством российских сил, которые воюют в Украине.