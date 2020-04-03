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США закликали Росію припинити вогонь та покинути територію України

США закликали Росію припинити вогонь та покинути територію України

Київ • УНН

 • 110301 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки закликали Росію виконати свої мінські зобов’язання, припинити вогонь та покинути територію України. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву посольства США у Києві.

"Як сказав Президент Зеленський у своєму зверненні 1 квітня, ми не повинні забувати про війну, яку веде Росія на сході України", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві вказали, що агресія Росії, у тому числі в Криму, вже вкоротила тисячі життів і зруйнувала життя мільйонів людей. Російська дезінформація та перешкоджання її поплічниками доступу спостерігачів з гуманітарних питань становлять все більшу загрозу під час пандемії COVID-19, сказано у заяві.

"Ми закликаємо Росію та її поплічників негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів та сприяти надходженню гуманітарної допомоги та виконанню мандату СММ ОБСЄ. Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов’язання, починаючи з припинення вогню, та покинути територію України",- наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму.

pic.twitter.com/tiaNQkEb4n

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2020

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