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США призвали Россию прекратить огонь и покинуть территорию Украины

США призвали Россию прекратить огонь и покинуть территорию Украины

Киев  •  УНН

 • 110296 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки призвали Россию выполнить свои минские обязательства, прекратить огонь и покинуть территорию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства США Киеве.

"Как сказал Президент Зеленский в своем обращении 1 апреля, мы не должны забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве указали, что агрессия России, в том числе в Крыму, уже укоротила тысячи жизней и разрушила жизни миллионов людей. Российская дезинформация и препятствование ее приспешниками доступу наблюдателей по гуманитарным вопросам составляют все большую угрозу во время пандемии COVID-19, говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

pic.twitter.com/tiaNQkEb4n

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2020

Украинские Национальные Новости

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