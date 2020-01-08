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США, ЄС та Канада відреагували на авіакатастрофу українського літака в Ірані

США, ЄС та Канада відреагували на авіакатастрофу українського літака в Ірані

Київ • УНН

 • 15907 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Офіційні представники Сполучених Штатів, ЄС та Канади висловились у Twitter щодо катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ біля Тегерану, передає УНН.

“Глибоко засмучений трагічною авіакатастрофою минулої ночі в Ірані. Наші щирі співчуття сім’ям загиблих та всім, хто втратив близьких”, — написав у Twitter голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Щодо трагедії також висловилось посольство США в Україні.

“Ми глибоко засмучені трагічною звісткою про катастрофу літака авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“. Наші думки — з жертвами та їх близькими”, — йдеться в повідомленні посольства у соцмережі.

Свої співчуття також висловила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

“Страшенно сумна новина про рейс МАУ з Тегерану. Мої думки з родинами та друзями пасажирів та екіпажу”, — зазначила вона на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

На сайті посольства Україна видалили інформацію про попередні причини трагедії. Крім того, у МЗС повідомили, що за наявною інформацією щодо країн походження загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані, 11 людей — з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.

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