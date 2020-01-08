США, ЕС и Канада отреагировали на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

“Глубоко опечален трагической авиакатастрофой минувшей ночью в Иране. Наши искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто потерял близких”, — написал в Twitter председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

По трагедии также высказалось посольство США в Украине.

“Мы глубоко опечалены трагической вестью о катастрофе самолета авиакомпании „Международные авиалинии Украины“. Наши мысли — с жертвами и их близкими”, — говорится в сообщении посольства в соцсети.

Свои соболезнования также выразил посол Канады в Украине Лариса Галадза.

“Ужасно грустная новость о рейсе МАУ из Тегерана. Мои мысли с семьями и друзьями пассажиров и экипажа”, — отметила она на своей странице в Twitter.

Напомним, раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. “FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США” работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", — указал ранее CNN.

На сайте посольства Украины удалили информацию о предварительных причинах трагедии. Кроме того, в МИД сообщили, что по имеющейся информации по странам происхождения погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране, 11 человек — из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные бортики для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, пока ожидается согласование иранской стороны для отлета.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.