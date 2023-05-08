США впевнені в тому, що Україна використовувала систему Patriot для збиття гіперзвукової ракети - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Офіційні особи США впевнені в тому, що Україна використовувала систему Patriot для збиття гіперзвукової ракети "Кинджал". Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Як обізнане джерело зазначило CNN, США впевнені в точності заяви України про те, що вона використовувала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети.
Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність збивати гіперзвукові ракети до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальності.
Зазначається, що заява України про перехоплення викликала галас у Пентагоні наприкінці минулого тижня з кількох причин.
По-перше, президент росії володимир путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та заявив, що вона здатна подолати всі існуючі системи ППО. Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для росії, а санкції лише ускладнили його.
По -друге, до минулого тижня розрахунки росії полягали в тому, що якщо вона застосує гіперзвукову балістичну ракету, все, у що вона стріляє, обов'язково буде уражено. І збиття "Кинджалу" поставило під сумнів цей розрахунок.
Той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, є ще більшою радістю для Пентагону. Джерело підкреслило, що для США це означає велику віддачу інвестицій.
Крім того, джерело додало, що перехоплення також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам.
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Нагадаємо
У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".