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США уверены в том, что Украина использовала систему Patriot для сбития гиперзвуковой ракеты - CNN

США уверены в том, что Украина использовала систему Patriot для сбития гиперзвуковой ракеты - CNN

Киев • УНН

 • 1250747 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Официальные лица США уверены в том, что Украина использовала систему Patriot для сбития гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как осведомленный источник отметил CNN, США уверены в точности заявления Украины о том, что она использовала американскую систему ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты.

Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность сбивать гиперзвуковые ракеты до прошлой недели была чисто теоретической. По словам источника, украинский перехват продемонстрировал эту способность в реальности.

Отмечается, что заявление Украины о перехвате вызвало шум в Пентагоне в конце прошлой недели по нескольким причинам.

Во-первых, президент россии владимир путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и заявил, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО. Производство гиперзвуковых баллистических ракет всегда было сложным для россии, а санкции только усложнили его.

Во-вторых, до прошлой недели расчеты россии заключались в том, что если она применит гиперзвуковую баллистическую ракету, все, во что она стреляет, обязательно будет поражено. И сбитие "Кинжала" поставило под сомнение этот расчет.

Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, является еще большей радостью для Пентагона. Источник подчеркнул, что для США это означает большую отдачу инвестиций.

Кроме того, источник добавил, что перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для россии, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам.

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Напомним

В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".

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