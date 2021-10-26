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США внесли Україну до списку країн із дуже високим COVID-ризиком для туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Цього тижня Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) додали Україну до свого списку країн із "дуже високим" ризиком для туристів з огляду на захворюваність COVID-19. Про це повідомляє з посиланням на CNN.

США внесли Україну до списку країн із дуже високим COVID-ризиком для туристів

Деталі

Повідомляється, що у понеділок увечері регулятор США вніс Україну до списку країн із найвищим рівнем ризику заразитися коронавірусом.

Зазначається, що другий тиждень поспіль CDC переміщає лише одну державу до списку країн із високим рівнем зараження. Минулого тижня до цього списку потрапив лише Сінгапур.

Згідно з критеріями CDC, у напрямках, які потрапляють до категорії "дуже високий рівень щодо COVID-19" - 4-й рівень, за останні 28 днів реєструють понад 500 випадків на 100 тисяч жителів.

Додамо

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 2,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 жовтня – 19,1 тисяч, майже на третину більше, ніж днем ​​раніше. Летальних випадків за добу – рекордних 734.

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