США внесли Украину в список стран с очень высоким COVID-риском для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На этой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавили Украину в свой список стран с "очень высоким" риском для туристов, беря во внимание заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает со ссылкой на CNN.
Детали
Сообщается, что в понедельник вечером регулятор США внес Украину в список стран с высоким уровнем риска заразиться коронавирусом.
Отмечается, что вторую неделю CDC перемещает только одно государство в список стран с высоким уровнем заражения. На прошлой неделе в этот список попал только Сингапур.
Согласно критериям CDC, в направлениях, которые попадают в категорию "очень высокий уровень по COVID-19" - 4-й уровень, за последние 28 дней регистрируют более 500 случаев на 100 тысяч жителей.
Добавим
Между тем, в Украине зафиксировано уже 2,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 октября – 19,1 тысячи, почти на треть больше, чем днем раньше. Летальных случаев за сутки – рекордных 734.