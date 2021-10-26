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США внесли Украину в список стран с очень высоким COVID-риском для туристов

Киев • УНН

 • 23372 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На этой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавили Украину в свой список стран с "очень высоким" риском для туристов, беря во внимание заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает со ссылкой на CNN.

США внесли Украину в список стран с очень высоким COVID-риском для туристов

Детали

Сообщается, что в понедельник вечером регулятор США внес Украину в список стран с высоким уровнем риска заразиться коронавирусом.

Отмечается, что вторую неделю CDC перемещает только одно государство в список стран с высоким уровнем заражения. На прошлой неделе в этот список попал только Сингапур.

Согласно критериям CDC, в направлениях, которые попадают в категорию "очень высокий уровень по COVID-19" - 4-й уровень, за последние 28 дней регистрируют более 500 случаев на 100 тысяч жителей.

Добавим

Между тем, в Украине зафиксировано уже 2,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 октября – 19,1 тысячи, почти на треть больше, чем днем ​​раньше. Летальных случаев за сутки – рекордных 734.

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